Турнир памяти Квочкина выиграл клуб из Москвы

Спорт
Талгат Исенов

ФК "Чертаново" из Москвы стал победителем международного футбольного турнира памяти Сергея Квочкина среди детей 2003 года рождения, прошедшего в Алматы, передает Kazpravda.kz. 

На базе академии ФК "Кайрат" сражались шесть коллективов: "Кайрат", "Астана", сборная клубов Алматы "Жас Кыран", "Дордой" из Бишкека, "Пахтакор" из Ташкента и "Чертаново" из Москвы.

В полуфиналах москвичи со счетом 6:0 разгромили бишкекцев, а "Пахтакор" с результатом 2:1 одолел "Кайрат". 

В финале "Чертаново" с минимальным преимуществом взял верх над "Пахтакором" – 1:0.

Третье место на турнире занял "Кайрат", который в матче за "бронзу" победил "Дордой" – 2:0.

"Соревнование очень понравилось, здесь было много классных соперников, играли интересные коллективы", – поделился впечатлениями главный тренер "Чертаново" Виталий Сухов.

В индивидуальных номинациях приз "Лучший полузащитник" достался хавбеку "Пахтакора" Аббосу Файзуллаеву, а лучшим игроком турнира был признан футболист москвичей, автор победного гола в финале Артем Соколов.

С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом туристов
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Генеральная уборка идёт на улицах Астаны
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Единство народа – залог успешных реформ
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Свидетели буллинга и насилия среди детей будут под защитой государства
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Очередную нарколабораторию ликвидировали в ВКО
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академической гребле
В Иране интернета нет почти два месяца
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
К проактивному реагированию на киберугрозы
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Мощное землетрясение произошло в Японии
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академ…
Казахстанские ватерполисты выиграли второй матч на Азиатски…
Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по конкуру…
Ольга Шмелёва завоевала «золото» и «серебро» на рейтинговом…

