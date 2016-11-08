Турнир памяти Квочкина выиграл клуб из Москвы

ФК "Чертаново" из Москвы стал победителем международного футбольного турнира памяти Сергея Квочкина среди детей 2003 года рождения, прошедшего в Алматы, передает Kazpravda.kz.
На базе академии ФК "Кайрат" сражались шесть коллективов: "Кайрат", "Астана", сборная клубов Алматы "Жас Кыран", "Дордой" из Бишкека, "Пахтакор" из Ташкента и "Чертаново" из Москвы.
В полуфиналах москвичи со счетом 6:0 разгромили бишкекцев, а "Пахтакор" с результатом 2:1 одолел "Кайрат".
В финале "Чертаново" с минимальным преимуществом взял верх над "Пахтакором" – 1:0.
Третье место на турнире занял "Кайрат", который в матче за "бронзу" победил "Дордой" – 2:0.
"Соревнование очень понравилось, здесь было много классных соперников, играли интересные коллективы", – поделился впечатлениями главный тренер "Чертаново" Виталий Сухов.
В индивидуальных номинациях приз "Лучший полузащитник" достался хавбеку "Пахтакора" Аббосу Файзуллаеву, а лучшим игроком турнира был признан футболист москвичей, автор победного гола в финале Артем Соколов.