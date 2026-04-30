Казахстан готовится к «Играм будущего»

Фото: facebook.com/gamesofthefutureofficial

Астана готовится принять «Игры будущего». В конце июля столица станет мировым центром фиджитал-спорта – направления, объединяющего кибер- и традиционные дисциплины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

«Игры будущего» – крупный турнир в формате фиджитал, где сочетаются киберспорт и классический спорт. Сначала участники соревнуются в виртуальной игре, а затем продолжают борьбу уже в реальности. Итоговый результат складывается из двух этапов. Главная особенность таких состязаний – объединение цифровых и физических навыков в одном формате.

В программу «Игр будущего» в Астане вошли восемь дисциплин: от фиджитал-футбола и баскетбола до шутеров, единоборств, танцев, многопользовательских онлайн-игр для смартфонов и компьютеров. Для проведения турнира задействуют главные спортивные объекты столицы.

«Игры будущего» стабильно привлекают внимание зрителей. Прошлые соревнования в Абу-Даби собрали более 460 млн просмотров.

– Интерес к киберспорту в мире сегодня стремительно растёт. Наша задача – быть среди стран, которые находятся в авангарде и системно развивают это направление. Кроме того, в Казахстане уже много лет действует Федерация киберспорта, которая вносит значительный вклад в развитие этой сферы. Проведение турнира должно дать новый импульс росту киберспорта в стране, - отметил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

В стране уже прошли региональные отборы по основным дисциплинам. Например, в фиджитал-баскетболе Казахстан представит команда «Астана». Коллектив успешно прошёл квалификацию. Для столичного клуба это будет второе участие в «Играх будущего». В прошлом году в Абу-Даби БК «Астана» стала бронзовым призёром.

В Астане стартовал набор волонтёров для работы на турнире. Они будут помогать делегациям, СМИ, участникам и зрителям. К участию приглашаются студенты, молодёжь и все желающие. Всего планируют отобрать более тысячи человек для проведения крупного международного события в Казахстане. Подать заявку могут студенты, активная молодёжь и все желающие.

Решение провести «Игры будущего» в Астане стало результатом последовательной работы Казахстана по развитию инновационного спорта, отмечают специалисты. Столица уже зарекомендовала себя как современный технологический центр, способный принимать крупные международные события. Ожидается, что за 12 дней соревнований ведущие спортивные арены города посетят не менее 100 000 зрителей.