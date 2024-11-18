ТВ и радио в Казахстане приостановят вещание на этой неделе

21 ноября 2024 года с 03.00 до 17.00 будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Сообщается, что 21 ноября с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.