"Тяжело и сложно, но идем дальше" – аким Алматы о строительстве метро

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал вопрос строительства метро и запуска электрички в пригород, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Строительство метро, вы знаете, продолжается. Тяжело и сложно, с тяжелым финансированием, но идем дальше, не останавливаемся", - сказал Сагинтаев на онлайн-конференции.
Он отметил, что планируется запустить электричку между Алматы и пригородом.
"Мы вышли с предложением в Правительство о том, чтобы электричкой соединить Алматы с Талгаром, Алматы с Каскеленом и Узынагашем. Соответствующую работу проводим с "Казахстан Темир жолы". Имеется поддержка и со стороны Елбасы и Президента страны. С Правительством и "Самрук Казына" отрабатываем. Непростой вопрос, прорабатываются технические стороны. Если полностью поддержат, тогда такую дорогу, соединяющую Алматы с пригородом через электричку, можно запустить, это существенно улучшит ситуацию с транспортом. Люди будут приезжать из пригорода очень быстро, без задержек ", - добавил аким Алматы.