Тяжелым ударом назвал тренер сборной Финляндии поражение от Казахстана

По его словам, это была игра, которую нельзя было проигрывать

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Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва считает, что его команда из-за невнимательности проиграла Казахстану в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Финны уступили со счетом 1:2, тогда как после первого тайма вели 1:0.

"Это была игра, которую нельзя было проигрывать. Мы не смогли забить второй гол, хотя вели в счете. Потом, как молния, получили пенальти, а в конце матча еще одна неудача настигла нас. Конечно, это большое разочарование для нас. Мне очень жаль и команду, и себя", - цитирует Канерву пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.

По его словам, была определенная невнимательность, несколько бессмысленных потерь мяча.

"До того, как сравнять счет, шансы соперника были минимальны. У нас были шансы забить еще один гол, но, увы, не использовали их. А Казахстан был очень эффективен в игре. Из-за этого поражения мы потеряли шансы на прямое попадание на чемпионат Европы. Теперь все внимание должно быть обращено на "запасной путь" - через квалификационный раунд Лиги наций. Это был тяжелый удар, но я все еще верю в свою команду и в то, что мы еще поборемся за место в финальной стадии Евро", - сказал тренер финской сборной.

Cледующие матчи в группе H пройдут 17 ноября. Сыграют Казахстан - Сан-Марино, Финляндия - Северная Ирландия, Дания - Словения.