Сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над финнами

Спорт, Футбол
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Полузащитник сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов оформил дубль, который принес выездную викторию над Финляндией со счетом 2:1 в рамках отбора на Евро-2024

Фото: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA/AFP via Getty Images

Финны открыли счет на 28-й минуте со штрафного удара, отличился полузащитник американского "Интер Майами" Роберт Тэйлор. На 77-й минуте боснийский арбитр Ирфан Пельто назначил пенальти в ворота финнов после попадания мяча в руку защитника сборной Суоми, который удалось реализовать полузащитнику стамбульского "Бешикташа" Бактиёру Зайнутдинову. Через 12 минут он же оформил дубль кивком головы после подачи углового. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Казахстана.

За восемь туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Финляндии набрала 12 очков и на текущий момент занимает четвёртое место в группе H. После аналогичного количества игр национальная команда Казахстана заработала 15 очков и располагается на третьей строчке. Возглавляют квартет сборные Дании и Словении, которые набрали по 16 очков при игре в запасе.

#казахстан #Финляндия #футбол #Евро

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Сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над финнами
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