Тысячи жителей остались без света на западе Канады

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Как сообщает портал The Star, на западе Канады не менее 6,5 тыс. домохозяйств остались без света из-за ураганного ветра, обрушившегося на провинцию Британская Колумбия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

По данным Национального метеобюро Канады, скорость порывов ветра сейчас местами достигает 39 м/с. Из-за непогоды, которая сопровождается сильными дождями, также нарушено паромное сообщение.

Паромная компания сообщила, что все рейсы между Хорсшу-Бей и Депарчер-Бей в Нанаймо отменены из-за «сурового прогноза погоды», а рейсы между Уэйлтауном и Хериот-Бей также отменены.

По данным компании BC Hydro, по состоянию на среду днем ​​без электроэнергии осталось около 5 тыс. клиентов.