У бывшего президента США обнаружили рак простаты, пишет газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря экс-главы Белого дома

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить. (...) Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами», — заявил представитель бывшего главы государства.

Сейчас Байдену 82 года.