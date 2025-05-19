У Джо Байдена диагностировали рак
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У бывшего президента США обнаружили рак простаты, пишет газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря экс-главы Белого дома
Его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить. (...) Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами», — заявил представитель бывшего главы государства.
Сейчас Байдену 82 года.