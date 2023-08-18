У ремонтировавших трассу дорожников угнали технику в Жетысу

В Жетысуской области скрывшийся с места ДТП грузовик оказался угнанным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

16 августа на 585 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск произошла дорожная авария с участием автомашины Toyota Carina и Shacman.

Водителя легкового авто с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия.

Патрульным полицейским удалось найти Shacman и задержать его водителя. Как выяснилось, ДТП совершено на угнанном часом ранее грузовике.

«Shacman был угнан у дорожной организации, проводившей реконструкцию и ремонт республиканской трассы. Задержанному, оказавшемуся 29-летним жителем города Талдыкоргана, грозит уголовная ответственность за угон грузовика (статья 200 УК РК) и административная ответственность (часть 2 статьи 610 и часть 2 статьи 611 КРКоАП) за совершение ДТП и оставление места происшествия», – сообщили в Алакольской районной полиции.