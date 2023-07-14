Убийство 7-летней девочки в Алматы: подозреваемую арестовали на 2 месяца

В Алматы арестовали женщину, подозреваемую в убийстве своей малолетней падчерицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Напомним, в Алматы 13 июля похоронили 7-летнюю девочку, умершую от жестоких побоев мачехи. Маленькую алматинку избивали периодически, и в последний раз у нее произошло кровоизлияние в мозг.

По факту управление полиции Бостандыкского района расследует уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

«Подозреваемая гражданка Т. 1976 года рождения задержана и взята под стражу. Расследование продолжается», – проинформировали в ДП Алматы.

«Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 14 июля 2023 года ходатайство органа досудебного расследования по обвинению в совершении тяжкого преступления в отношении подозреваемой Т. удовлетворено, и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца», – сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.