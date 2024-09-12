Уборка выходит на финишную прямую

«Если говорить об общих масштабах, то в текущем аграрном сезоне посевная площадь сельхозкультур Семиречья составила 510,1 тысячи гектаров, – сообщили в пресс-службе акима области. – Из них зерновые колосовые были посеяны на площади 253,1 тысячи гектаров. На пшеницу приходится 98,3 тысячи гектаров, на ячмень – 152,1 тысячи гектаров».

Урожай с полей в регионе собирают неплохой.

– К настоящему времени по области убрано 85% полей под зерновыми, намолочена 481 тысяча тонн зерна при средней урожайности 22,9 центнера с гектара. Уборочная страда продолжается, и отмечу, что в этом году ожидается хороший урожай, – сообщил руководитель отдела областного управления сельского хозяйства Аманбек Касымов.

К слову, из 1 500 агроформирований, действующих, например, в Сарканском районе области Жетысу, 500 специа­лизируются именно на выращивании зерновых. Среди них и крестьянское хозяйство «Жумагали». Уборку злаков здесь начали месяц назад.

– Пшеницу и ячмень выращиваем на площади 1 200 гектаров, – рассказал руководитель крес­тьянского хозяйства Егемен ­Жумагали. – Урожай ожидается хороший, в среднем уже выходит по 25 цент­неров с гектара. Сейчас работы выполнены на 70%, при ясной погоде полностью завершим жатву через неделю. Часть выращиваемой продукции сдаем на переработку. К примеру, ячмень сорта «Планета» отвозим на солодовенный завод в Текели. Работой, кстати, хозяйство обеспечивает 30 человек, у нас имеется 20 единиц спецтехники.

Как проинформировала пресс-служба акима области, на поддержку агропромышленного комплекса в этом году в регионе направлено 34,9 млрд тенге, из них 23,2 млрд тенге – субсидии.

Частично обновлен автопарк сельхозтехники. С начала года аграрии региона приобрели 664 единицы новой техники на 9,1 млрд тенге через финансовые институты «КазАгроФинанс»,­ «Аграрная кредитная корпорация», а также за счет собственных средств.