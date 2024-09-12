Уборка выходит на финишную прямую

Статьи
36
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

На сегодня в области убран клин зерновых на площади 211 тыс. гектаров, это примерно 85% от всей хлебной нивы региона.

фото Дмитрия Ерофеева

«Если говорить об общих масштабах, то в текущем аграрном сезоне посевная площадь сельхозкультур Семиречья составила 510,1 тысячи гектаров, – сообщили в пресс-службе акима области. – Из них зерновые колосовые были посеяны на площади 253,1 тысячи гектаров. На пшеницу приходится 98,3 тысячи гектаров, на ячмень – 152,1 тысячи гектаров».

Урожай с полей в регионе собирают неплохой.

– К настоящему времени по области убрано 85% полей под зерновыми, намолочена 481 тысяча тонн зерна при средней урожайности 22,9 центнера с гектара. Уборочная страда продолжается, и отмечу, что в этом году ожидается хороший урожай, – сообщил руководитель отдела областного управления сельского хозяйства Аманбек Касымов.

К слову, из 1 500 агроформирований, действующих, например, в Сарканском районе области Жетысу, 500 специа­лизируются именно на выращивании зерновых. Среди них и крестьянское хозяйство «Жумагали». Уборку злаков здесь начали месяц назад.

– Пшеницу и ячмень выращиваем на площади 1 200 гектаров, – рассказал руководитель крес­тьянского хозяйства Егемен ­Жумагали. – Урожай ожидается хороший, в среднем уже выходит по 25 цент­неров с гектара. Сейчас работы выполнены на 70%, при ясной погоде полностью завершим жатву через неделю. Часть выращиваемой продукции сдаем на переработку. К примеру, ячмень сорта «Планета» отвозим на солодовенный завод в Текели. Работой, кстати, хозяйство обеспечивает 30 человек, у нас имеется 20 единиц спецтехники.

Как проинформировала пресс-служба акима области, на поддержку агропромышленного комплекса в этом году в регионе направлено 34,9 млрд тенге, из них 23,2 млрд тенге – субсидии.

Частично обновлен автопарк сельхозтехники. С начала года аграрии региона приобрели 664 единицы новой техники на 9,1 млрд тенге через финансовые институты «КазАгроФинанс»,­ «Аграрная кредитная корпорация», а также за счет собственных средств.

#уборка #зерно #урожай #страда #урожай 2024

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
Костанайцам простят неустойку
Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду
Развитие энергетики нельзя политизировать
В Таразе назван лучший знаток казахского языка
Будем дружить театрами
Танец души на холсте
А у нас будет газ!
Иностранные гости говорят об Играх кочевников
Влажное зерно требует сушки
Мониторить эмиссии и высаживать леса
Уборка выходит на финишную прямую
Аграрным опытом поделятся Нидерланды
Субсидирование начнется в сентябре
Подписан меморандум с UNWTO
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Рожденный на благо своей страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Когда дадут отопление в Астане
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
На энергетической безопасности экономить... опасно
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Референдум в новых законодательных условиях
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Влажное зерно требует сушки
А у нас будет газ!
Танец души на холсте
Будем дружить театрами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]