Почему Казахстан не выдвинул свой фильм на "Оскар" – комментарий Балаевой

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У министра спросили, почему Казахстан в этом году не выдвинул свои фильмы на участие в престижной кинопремии.

"Этим вопросом занимается общественная организация, в нашей стране это Союз кинематографистов Казахстана. При них создан специальный комитет по отбору.

В этом году поступили заявки, насколько я знаю. Хотя государственные органы не вмешиваются в дела общественных организаций, но с учетом, что были такие заявления в СМИ (в частности, Баян Алагузова выходила в СМИ с таким вопросом), мы изучили. Там действительно есть определенные критерии. Работа Баян не подходила, поскольку ее кинокартина была снята в 2019 году, а по действующим критериям фильмы должны быть сняты в 2022-2023 годы. Поэтому они не прошли", – ответила Балаева.