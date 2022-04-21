Официально Учатся военные 21 апреля 2022 г. 4:04 Дина Махамбетова В Национальном университете обороны провели двухнедельные обучающие курсы для специалистов соединений и частей вооруженных сил в сфере вооружения и военной техники. Мероприятие организовано в рамках реализации поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по повышению кадрового потенциала казахстанской армии. В ходе обучения офицеры изучили порядок технического обеспечения войск как в повседневной деятельности, так и в различных видах боевых действий. Особое внимание было уделено организации восстановления военной техники в полевых условиях, в том числе действиям эвакуационных групп, развертыванию сил и средств для ремонта узлов и агрегатов боевых машин. Программой курсов также предусмотрено изучение порядка взаимодействия служб с ремонтно-восстановительными базами и органами снабжения. Кроме того, в тематику занятий включен курс лекций по основам применения геоинформационных систем в интересах технического обеспечения. Успешно прошедшим обучение офицерам вручены сертификаты о повышении квалификации. В ведомстве отмечают, что подготовка высококлассных специалистов в области вооружения и военной техники является одним из важных условий успешной реализации поручений Президента страны по оснащению армии современным вооружением.