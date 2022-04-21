Учатся военные

В Национальном университете обороны провели двухнедельные обучающие курсы для специалистов соединений и частей вооруженных сил в сфере вооружения и военной техники.

Мероприятие организовано в рамках реализации поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по повышению кадрового потенциала казахстанской армии.

В ходе обучения офицеры изучили порядок технического обеспечения войск как в повседневной деятельности, так и в различных видах боевых действий.

Особое внимание было уделено организации восстановления военной техники в полевых условиях, в том числе действиям эвакуационных групп, развертыванию сил и средств для ремонта узлов и агрегатов боевых машин.

Программой курсов также предусмотрено изучение порядка взаимодействия служб с ремонтно-восстановительными базами и органами снабжения. Кроме того, в тематику занятий включен курс лекций по основам применения геоинформационных систем в интересах технического обеспечения.

Успешно прошедшим обучение офицерам вручены сертификаты о повышении квалификации.

В ведомстве отмечают, что подготовка высококлассных специалистов в области вооружения и военной техники является одним из важных условий успешной реализации поручений Президента страны по оснащению армии современным вооружением.