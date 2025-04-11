Ученики NIS победили в конкурсе NASA

Образование,Изобретения
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Две команды из Назарбаев Интеллектуальной школы были признаны лучшими за научно-фантастические и инженерно обоснованные проекты

Фото: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Алматы добились выдающегося успеха на международной арене, завоевав первое и второе место на престижном конкурсе Space Settlement Contest 2025, организованном NASA и National Space Society, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в пресс-службе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», в этом году в конкурсе приняли участие более 26 000 учащихся из 25 стран мира, представившие свои прототипы будущих космических станций.

Первое место занял проект YURT – автономная космическая станция на орбите Юпитера, рассчитанная на проживание 20–30 тысяч человек. Проект оснащён системой искусственной гравитации и полной инфраструктурой жизнеобеспечения. В его состав входят грузовые корабли Tulpar и Qyran, вспомогательные модули Yu-1 и Yu-2, а также агросекторы и несколько искусственных экосистем для поддержания флоры и фауны. Авторы проекта – Анастасия Цой, Юлия Ким, Камила Ертыскызы и Ильяс Даулет.

Второе место занял проект «Икарус» – современная космическая станция на орбите крупнейшего спутника Юпитера – Ганимеда, предназначенная для проживания 45 тысяч человек. Проект предусматривает естественную защиту от радиации, выработку энергии с помощью ветряных турбин и биореакторов, а также автономную систему жизнеобеспечения с использованием аэропоники и хлореллы. Авторами проекта стали Асан Табылды, Арман Темирбулатов, Сабыржан Инкарбек, Томирис Кузбакова, Мухидин Жапаров, Багдаулет Алишер, Уали Берик, Айсулу Нурсултан, Арлан Таиров и Бакыт Аслан. Наставник команды ученик 12 класса – Адиль Сандыкбаев.

– В 2022 году, когда мы впервые готовили проект для конкурса Space Settlement Contest, у нас не было ни опыта, ни успешных кейсов, ни сообщества, которое могло бы помочь. Мы рискнули и стали первыми победителями из Казахстана, заняв первое место, – вспоминает Адиль Сандыкбаев.

Адиль – один из первых школьников в Казахстане, кто проявил интерес к ракетостроению и космической инженерии. По его словам, он выбрал это направление не только ради собственного будущего, но и для того, чтобы повлиять на целое поколение.

– Уровень участников растёт с каждым годом. Поэтому такие результаты становятся особенно значимыми. Мы дали ребятам не только знания и опыт, но и уверенность в собственных силах. Верю, что это только начало. Они будут развивать аэрокосмическую отрасль не только в рамках школы, но и в масштабах страны, –  добавил Адиль.

Следует отметить, что Space Settlement Contest – ежегодный международный конкурс для школьников, учреждённый по инициативе известного американского физика Джерарда О’Нилла. Участники разрабатывают модели будущих космических станций, используя знания в области физики, биологии, технологии, архитектуры и экологии.

#конкурс #победа #NASA #NIS

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