Ученые степени будут признаваться без подтверждения в странах ЕАЭС

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах ЕАЭС, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Документ был подписан 8 июня 2023 года в Сочи. Он предусматривает признание учёных степеней граждан государств-членов Евразийского экономического союза в рамках трудовой миграции на территории Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.

Как отмечается в заключении к документу, соглашение предусматривает в случае осуществления трудовой деятельности на территории стран-участников ЕАЭС признание ученых степеней (доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук) без подтверждения.

Также в случае, когда граждане стран-участников ЕАЭС претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки за ученую степень, будут применяться национальные процедуры признания документов об ученых степенях.

Кроме того, предлагается создание объективных механизмов для проверки подлинности документов об ученых степенях и обмен информацией между странами-участниками, а в целях проверки подлинности заинтересованные организации вправе направлять запросы в компетентные органы других государств-членов.

«На сегодня страны ЕАЭС проводят внутригосударственные процедуры по ратификации соглашения», - говорится в заключении.