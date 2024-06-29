Ученый, менеджер, наставник

Юрий Васильевич Баталов – доктор экономических наук, автор более 100 научных работ, ректор вуза на протяжении 14 лет, почетный гражданин Усть-Каменогорска. По словам председателя правления – ректора ВКТУ Сауле Рахметуллиной, с кадрами, подготовленными в бывшем строительно-дорожном институте, ныне Восточно-Казахстанском техуниверситете, связаны практически все производства на востоке страны, а сам университет неразрывно связан с именем Юрия Баталова.

– Многолетняя научно-исследовательская деятельность профессора, его преданность делу служат для нас ярким примером, – отметила руководитель. – Юрий Васильевич возглавлял вуз в сложные 1990-е годы, и благодаря вектору развития, который он задал, ВКТУ стал одним из ведущих вузов страны.

В ходе торжественного ученого совета, посвященного юбилею профессора, выступающие подчеркивали его талант как менеджера. В переходный период, когда финансирование высшего образования сокращалось, руководитель смог открыть подготовку по остро востребованным в регионе горному и металлургическому профилям. Вуз получил надежных партнеров в лице ведущих промышленных компаний. Всего с легкой руки Юрия Баталова в стенах ВКТУ открылось 20 новых специальностей! Были созданы научно-учебно-производственные комплексы «Автодорожник», «Автотранспортник», «Архимас», «Строитель», «Машиностроитель».

С 2006 по 2015 год ученый возглавлял кафедру экономической теории и рынка. Он и сегодня остается профессором Бизнес-школы – консультирует, руководит, рецензирует. Более того, в свои 85 Юрий Васильевич по-прежнему принимает самое активное участие в жизни родного университета. Молодых коллег он всегда призывает видеть в студенте партнера.

– Когда ты вовлекаешь молодого человека в учебу, разговариваешь с ним на равных, он загорается, – поделился опытом профессор. – У студентов появляется интерес к предмету.

Заслуги профессора отмечены многочисленными наградами, он является отличником образования Казахстана. В ходе ученого совета прозвучали поздравления от министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева. Со словами благодарности выступили коллеги, бывшие выпускники, студенты. Все говорили еще и о человеческих качествах ученого – внимательности, отзывчивости, надежности.

В знак заслуг Юрия Баталова научное сообщество ВКТУ им. Д. Серикбаева приняло решение присвоить его имя учебному корпусу университета. На стене здания расположили табличку с биогра­фией профессора, а также QR-кодом.