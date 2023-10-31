«Удочка» мошенников

О борьбе с виртуальными махинациями на брифинге в МВД рассказал заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции Рустем Дюсетаев. По его словам, с начала года зафиксировано 15,5 тыс. преступлений, связанных с обманом граждан через Интернет. Ущерб от действий мошенников составил 13 млрд тенге.

– Самым распространенным способом остается онлайн-торговля, – констатировал Рустем Дюсетаев. – Таким способом совершено почти 7 000 мошенничеств. Зарегистрировано 1 600 фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях.

Как отметил представитель МВД, граждане продолжают участвовать в различных сомнительных схемах. К примеру, 1 200 казахстанцев вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты, даже оформляли на себя кредиты. Но в итоге лишились своих сбережений.

– Мошенники завлекают граж­дан, создавая ложные сайты и от имени крупных национальных компаний, банков, криптобирж. Все общение с так называемыми «менеджерами» и «брокерами» проходит в онлайн-режиме через мессенджеры. В некоторых случаях мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов, чтобы привлечь больше «клиентов», – описал схему спикер.

Путем направления фишинговых ссылок совершена 1 000 мошеннических хищений со счетов граждан. Полицейские также акцентировали внимание на телефонных звонках от имени сотрудников банков и право­охранительных органов. С начала года известно более 3 000 случаев, когда злоумышленники завладевали средствами.

– Мошенники сообщают о подозрительных операциях на счете либо попытке оформ­ления кредита и говорят о проводимой спецоперации по задержанию недобросовестных работников банка. Для обеспечения сохранности денег граж­дан убеждают перевести их со счета банка на так называемый безопасный страховой счет, который затем используется для дальнейших переводов либо обналичивания похищенных денег, – отметил Рустем Дюсетаев и добавил, что сотрудники банков и полиции никогда не просят сообщить персональные данные.

В МВД признают, что раскрыть такие преступления сложно, так как большинство из них совершается из-за рубежа. Необходимо направлять международные запросы, и получение нужной информации занимает длительное время.

Коснулся заместитель начальника Центра по борьбе с киберпрес­тупностью и рекламы легкого заработка, что часто приводит к тому же интернет-мошенничеству.

– В мессенджерах и социальных сетях активно размещаются объявления, в которых предлагается открыть на свое имя карту, абонентский номер. В таких случаях либо производится разовая оплата за карту, либо на нее поступают деньги, которые необходимо перечислять другим лицам посредством переводов через криптовалютные биржи или системы международных переводов. За такие услуги от общей суммы предлагается от 3 до 10%. Таким образом граждане втягиваются в мошеннические схемы обналичивания незаконно добытых денег и сами становятся соучастниками преступлений, – говорит Рустем Дюсетаев.

Сейчас МВД прорабатывает вопросы законодательного ужесточения требований к выдаче кредитов, а также ответственности так называемых «дропов», которые передают свои банковские карты, реквизиты, аккаунты и номера мошенникам.

Представитель центра напомнил, что наиболее эффективным инструментом недопущения таких махинаций является правовая и финансовая грамотность граждан.

– Не доверяйте персональные данные неизвестным и непроверенным лицам и сайтам. Не произ­водите предоплату, договоритесь об оплате после получения товара. Не осуществляйте переводы по сомнительным сделкам, остерегайтесь финансовых схем без прозрачного источника дохода. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой. Регулярно меняйте пароли доступа к услугам банкинга, используйте

3D-защиту и другие меры безопас­ности, – рекомендовал Рустем Дюсетаев.