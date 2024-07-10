UFC анонсировал возвращение Агаповой

Фото: instagram.com/ufceurasia

Официальный аккаунт мирового промоушна UFC выступил в Instagram с анонсом боя казахстанской спортсменки Марии Агаповой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

«Мария Агапова возвращается в октагон после длительной паузы на UFC Denver в эти выходные!» — сообщили в американской организации.

Соперницей казахстанки станет бразильская девушка-боец Луана Сантос. Их поединок состоится на турнире UFC Fight Night утром 14-го июля по казахстанскому времени.

Главным событием турнира станет бой между американками Роуз Намаюнас и Трейси Кортез.

Свой последний на сегодня бой в UFC Мария провела в сентябре 2022-го года и проиграла канадке Джиллиан Робертсон.