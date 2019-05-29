Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева­ приняла посла США в Казахстане Уильяма Мозера.

В ходе встречи обсуждены воп­росы углубления двустороннего сотрудничества, в том числе межпарламентского диалога.

Стороны высказались за дальнейшее развитие контактов как между парламентариями двух стран, так и сотрудниками аппаратов Сената Казахстана и Конгресса США.

Обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности в несырьевом секторе. В прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 37%, составив 2,24 млрд долларов. При этом казахстанский экспорт в США вырос в 2,5 раза.

– Мы гордимся этими достижениями, – сказал Уильям Мозер.

Посол США отметил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по экспорту мясной продукции, в частности на рынки ЕАЭС и Китая. Глава Сената рассказала о реформах, проведенных в агропромышленном секторе, проблемных вопросах и пригласила американских партнеров обмениваться своим передовым опытом.

Говоря о сотрудничестве Казах­стана и США в области обеспечения региональной безопасности, стороны признали важным аспектом данного взаимодействия урегулирование конфликта в Афганистане. Дарига Назарбаева­ проинформировала собеседника о прошедшей в Казахстане конференции «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане», запуске трехсторонней программы Казах­стана, Узбекистана и ЕС по обучению афганских девушек медицинским специальностям.

В связи с этим отмечена актуальность инициативы Иванки Трамп по глобальному развитию и процветанию женщин. Проект призван помочь 50 млн женщин в развивающихся странах реализовать свой экономический потенциал.

– Мы готовы сотрудничать в реа­лизации данной инициативы в Центральной Азии и Афганистане с целью предоставления женщинам региона возможности реализовать свой экономический потенциал, – подчеркнула Дарига Назарбаева­.