Уголовное дело завели за распространение ложной информации о сотрудниках Минэнерго

Несколько дней назад в Казнете распространилось видео с целующимися мужчинами в лифте. Автор видео заявил, что на кадрах присутствуют якобы сотрудники Министерства энергетики.

Фото: Kazpravda.kz

Возбуждено уголовное дело по распространению ложной информации в отношении сотрудников Министерства энергетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"ДП города Астаны сообщает, что по ранее распространенной в соцсетях недостоверной информации, касательно причастности сотрудников Министерства энергетики к инциденту в лифте, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан", - говорится в информации.

В полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных сведений, причиняющих существенный вред правам и законным интересам граждан.

Несколько дней назад в Казнете распространилось видео с целующимися мужчинами в лифте. Автор видео заявил, что на кадрах присутствуют якобы сотрудники Министерства энергетики.