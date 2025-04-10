Угрозы подтопления сел в Карагандинской области нет

Паводки
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В этом году паводок в Карагандинской области отличается затяжным характером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат  области. Крупные водохранилища находятся в стадии заполнения и набора воды.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Угрозы подтопления населённых пунктов нет», – сообщила руководитель филиала Нура-Сарысуской бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Алия Мурзагалиева.

По состоянию на начало апреля сбросов не производится, так как водохранилища находятся ещё в режиме наполнения. Все крупные водохранилища обеспечивают водой промышленные предприятия Карагандинской области и сельское хозяйство. Задача - не только обеспечить безопасное прохождение паводка, но и набрать водохранилища до необходимых объёмов для обеспечения региона водой.

С начала паводка велись контролируемые сбросы воды из крупных водохранилищ – Самаркандского, Шерубай-Нуринского и Ынтымакского – для промывки русел рек и создания свободных объёмов для аккумуляции талых вод.

«Сейчас объём Самаркандского водохранилища составляет 201,3 млн куб. м при норме 253,7 млн, Шерубай-Нуринского – 207,4 млн куб. м при норме 274 млн, Ынтымакского – 86,4 млн куб. м при норме 108,9 млн. Запас есть в каждом водоёме», – отметил и. о. директора филиала РГП «Казводхоз» Муслим Аккожин.

 По его словам, в случае с Ынтымакским водохранилищем возможно форсирование объёма, так как объект реконструирован и готов к дополнительной нагрузке.

В 2024 году была проведена работа по санации русел рек и укреплению земляных валов. Также были построены новые защитные сооружения различной протяжённости, смонтированы локальные системы оповещения на Ынтымакском, Ащисуйском и Шокайском водохранилищах. Заработала система прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn. С её помощью специалисты могут в режиме онлайн определять наиболее уязвимые участки и заранее информировать штабы.

На сегодня паводок проходит в штатном режиме, специалисты продолжают круглосуточный мониторинг обстановки.

#паводок #Карагандинская область

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