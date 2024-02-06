​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан

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О Правительстве Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан

О Правительстве Республики Казахстан

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.

2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича.

3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

 

Президент Республики Казахстан
К. Токаев

 

Астана, Акорда, 5 февраля 2024 года

№ 446

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