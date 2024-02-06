Указ Президента Республики Казахстан Указы 6 февраля 2024 г. 3:30 29 О Правительстве Республики Казахстан Указ Президента Республики Казахстан О Правительстве Республики Казахстан В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан. 2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича. 3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства. 4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 5 февраля 2024 года № 446