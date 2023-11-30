Укрепление единства

В Алматы при поддержке Министерства культуры и информации состоялось выездное заседание Клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана, направленное на консолидацию усилий СМИ в укреплении толерантности, сохранении общественного согласия и общенационального единства.

В мероприятии приняли участие вице-министр культуры и информации Канат Искаков, представители Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК, журналисты, блогеры, пресс-секретари государственных и частных организаций.

– На XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства акцентировал внимание на необходимости решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв нашего единства и согласия. Освещение событий, связанных с межэтнической сферой, оказывает огромное влияние на дальнейшее гармоничное развитие межэтнических отношений. Перед нами стоит задача – укрепить единство этносов, и роль СМИ в этом вопросе очень велика, – сказал Канат Искаков.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, касающиеся активизации деятельности Клуба журналистов АНК. Также был организован обучающий семинар-тренинг по актуальным вопросам межэтнического согласия.