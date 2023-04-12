Улетел через Кыргызстан в Турцию – Генпрокуратура о побеге Серика Кудебаева

Международное сотрудничество, Происшествия
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев рассказал о текущей ситуации с расследованием побега экс-начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба МВД РК

«Учитывая важность дела, Генпрокуратура взяла его в свое ведение. К поиску подключены самые сильные сотрудники, поиски ведутся. Мы направили в Кыргызстан запрос и сейчас будем вести совместные поисковые работы. (...) По данным наших кыргызских коллег, он прибыл к ним и через аэропорт Манас улетел в Стамбул. Они дают сейчас такую информацию», – сообщил замгенпрокурора.

Он напомнил, что между Казахстаном и Турцией заключено двустороннее соглашение об оказании правовой помощи по уголовным делам.

«У нас есть договор с Турцией и сейчас работаем с ними. Всю информацию предоставить не можем, так как человек в бегах, поэтому раскрывать все данные не можем, это может навредить следствию», – пояснил Умиралиев.

Напомним, генерал-майор Серик Кудебаев был освобожден от должности начальника ДП Алматинской области 18 февраля 2022 по собственному желанию. В мае того же года он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. Бывшего высокопоставленного полицейского подозревают в бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия.

Суд над Кудебаевым начался 5 января 2023 года. Судебное разбирательство по уголовному делу неоднократно откладывалось. 10 марта сообщалось, что Серик Кудебаев попал в больницу. 3 апреля его должны были принудительно привести в суд, где он должен был выступить с последним словом перед оглашением приговора. Однако 3 апреля в суде сообщили, что экс-глава ДП покинул Казахстан и объявлен в международный розыск

При этом Пограничная служба КНБ сообщила, что Кудебаев через официально действующие пункты пропуска государственную границу Казахстан не пересекал.

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