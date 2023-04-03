Серик Кудебаев не пересекал госграницу РК через пункты пропуска – Погранслужба

Бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев не пересекал через пункты пропуска государственную границу Казахстана. Об этом заявили в Пограничной службе Комитета национальной безопасности РК, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МВД РК

«Пограничная служба КНБ сообщает о том, что гражданин Кудебаев Серик Мырзакулович (01.01.1965 года рождения) через официально действующие пункты пропуска государственную границу Республики Казахстан не пересекал.

На сегодняшний день назначена проверка, в том числе при взаимодействии с погранпредставительскими аппаратами сопредельных государств», – отметили в пресс-службе ведомства.

О результатах проверки в Погранслужбе обещали сообщить дополнительно.