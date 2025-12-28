Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на AFP и РБК

Фото: medny-style.com

О смерти актрисы сообщил Фонд Брижит Бардо.

«Фонд Брижит Бардо с глубокой скорбью сообщает о кончине своего основателя и президента, госпожи Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила оставить свою престижную карьеру, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных и своему фонду», — говорится в заявлении фонда.

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Училась в католической школе, дома с ней занимались гувернантки и няни. Одна из них была итальянкой, благодаря ей будущая актриса выучила итальянский язык. С семи лет Брижит Бардо занималась танцами.

С 13 лет проходила обучение в Высшей национальной консерватории музыки и танца, где в частности посещала уроки русского хореографа Бориса Князева. В 14 лет впервые попробовала себя в качестве манекенщицы.

Мать организовала участие дочери в небольшом показе модной коллекции. Там девушку заметила редактор Jardin des Modes и пригласила ее сняться для приложения журнала. Вскоре поступило предложение о фотосессии и для журнала Elle. Мать Бардо поставила условие, что имя ее дочери не будет фигурировать в выпуске, поэтому под ее снимками значились только инициалы «Б.Б.».

Через год девушку снова пригласили стать лицом очередного выпуска Elle. Затем последовало предложение от режиссера Марка Аллегре пройти пробы в его фильм. Проект так и не был снят, но после успешных проб Бардо стали поступать новые предложения о ролях. Ее продвижению содействовал и будущий режиссер, по совместительству будущий муж Бардо Роже Вадим, с которым она познакомилась на пробах у Аллегре.

В 16 лет Брижит Бардо по приглашению друга ее семьи Андре Тарба стала участницей балетной труппы, выступавшей на борту круизного лайнера. Круиз длился две недели. Бардо позже вспоминала о нем как о первом большом путешествии в своей жизни, давшем ей сценический опыт и возможность на время вырваться из-под строгой опеки родителей.

В кино Бардо дебютировала в 1952 году в комедии «Нормандская дыра» Жана Буайе. В том же году она вышла замуж за Роже Вадима. Актриса снялась в нескольких его картинах: «И Бог создал женщину» (1956), «Ювелиры лунного света» (1958). В 1957 году пара развелась. С 1992-го Бардо состояла в браке с политиком Бернаром д'Ормалем.

За свою актерскую карьеру Бардо сыграла в десятках проектов, в том числе фильмах «Частная жизнь», «Вива, Мария!», «Мужское — женское» и других. С 1970-х Бардо посвятила себя защите прав животных. В 2018 году она написала письмо российскому президенту Владимиру Путину письмо, в котором выразила беспокойство из-за ситуации с бездомными животными в России.

В последние годы жизни Бардо неоднократно госпитализировали. В октябре она перенесла операцию «в связи с серьезным заболеванием», писала Nice-Matin, не приводя подробностей.