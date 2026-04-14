Сегодня в Шымкенте под председательством заместителя Премьер-министра – Министра культуры и информации РК Аиды Балаевой прошло совещание по вопросам создания Университета культуры и искусства. Проект будет реализован по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, данного Министерству культуры и информации РК и акимату Шымкента в ходе рабочей поездки в мегаполис.

В работе приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, представители МКИ РК, местных исполнительных органов, подрядных организаций, а также Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова.

На совещании Аида Балаева заслушала доклады участников о ходе реализации масштабного проекта.

Так, новый вуз будет создан на базе факультета культуры и искусства ЮКИУ им. М. Ауэзова. Планируется, что в учебном заведении будут действовать 6 факультетов, 17 кафедр и 46 образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Основной акцент будет сделан на подготовку технических кадров в сфере кино и телевидения, анимации, медиа-менеджмента, цифрового дизайна, сценографии и др.

Кроме того, впервые в Казахстане планируется выпуск специалистов с высшим образованием в сфере циркового искусства. Также новым направлением станет подготовка реставраторов.

В рамках встречи был рассмотрен вопрос строительства нового театра оперы и балета в Шымкенте. По данному объекту акиматом города уже определен земельный участок общей площадью 2,8 га. Проектом предусмотрен зрительный зал на 1500 мест.

В настоящее время в городе функционирует Театр оперы и балета в здании 1984 года постройки, рассчитанный на 330 посадочных мест.