Управления образования ждет комплексный мониторинг

С 5 июня по 5 июля этого года Министерство просвещения Казахстана планирует провести комплексный мониторинг деятельности управлений образования всех областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Цель – выявление сдерживающих факторов, влияющих на развитие системы образования и определение лучшего регионального опыта.

Как отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов, мониторинг охватит только деятельность управлений образования без посещения детских садов, школ, колледжей и других организаций образования.

«В проведении мониторинга управлений образования не будут задействованы учителя или директора организаций образования. Во всех организациях образования начались летние каникулы, где педагоги могут выходить в отпуск по утвержденному графику. Ничего не должно препятствовать заслуженному трудовому отпуску педагогов после выпускных экзаменов. Для изучения деятельности управлений образования разработаны специальные критерии по всем направлениям», – подчеркнул Ернур Дауенов.

Отметим, управления образования получат методическую помощь, а также необходимые консультации специалистов комитетов и департаментов министерства и его подведомственных организаций. По итогам будут даны рекомендации по совершенствованию системы образования регионов и повышения эффективности их деятельности.