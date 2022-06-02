Экс-управляющего директора КазМунайГаза объявили в розыск

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск бывшего управляющего директора АО НК "КазМунайГаз" Серді Ибуллу Жұмағұлұлы, сообщает Kazpravda.kz.

"Гражданин Ибулла Серді, 31 января 1976 года рождения, подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу город Нур-Султан, улица Бейбитшилик, 10", - говорится в распространенной информации.

За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется, добавили в агентстве.