Ураган «Франклин» усилился до четвертой категории в США

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, ураган «Франклин», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до четвертой категории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото А.Аманжолова

Отмечается, что скорость ветра составляет более 65 м/с. Ураган находится в 675 км к юго-западу от Бермудских Островов. Ожидается, что «Франклин» начнет ослабевать во вторник, 29 августа.

По информации The New York Times, на прошлой неделе из-за урагана погиб как минимум один человек в Доминиканской Республике. Кроме того, было повреждено более 500 домов и пострадало более 2500 дорог, шесть населенных пунктов оказались отрезанными.

Ранее, 19 августа, губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение почти на всей южной части региона в связи с приближением «Хилари». По данным Национального центра ураганов, шторм движется с максимальной скоростью ветра 110 миль в час (177 км/ч). Шторм ускорился и передвигается быстрее, чем ожидалось, в настоящее время он движется со скоростью 17 миль в час (27 км/ч) и находится в 640 милях (1029 км) к юго-востоку от Сан-Диего.

На следующий день президент США Джо Байден призвал жителей и туристов Калифорнии серьезнее отнестись к шторму и его возможным последствиям. Американский лидер добавил, что его администрация готова оказать дополнительную помощь в случае необходимости.