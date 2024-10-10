Ураган «Милтон» обрушился на Флориду

Он достиг суши в округе Сарасота во Флориде

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Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час, заявил в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC), передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Данные доплеровского радара показывают, что эпицентр урагана Милтон обрушился на сушу недалеко от Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье Флориды. Максимальная скорость ветра в месте обрушения оценивается в 120 миль в час», - говорится в заявлении центра в соцсети X.

Ранее стало известно, что около 6 млн человек эвакуируют во Флориде из-за урагана. Метеорологи опасаются, что ураган может стать одним из самых разрушительных за историю наблюдений.