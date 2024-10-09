Около 6 млн человек эвакуируют во Флориде из-за урагана

Метеорологи опасаются, что ураган может стать одним из самых разрушительных за историю наблюдений

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Почти 6 млн человек получили приказ об эвакуации в 11 округах штата Флорида. В ближайшие часы ураган «Милтон» достигнет юго-западного побережья региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Явление сохраняет силу высшей, пятой, категории. Максимальная скорость ветра – 270 км/ч. На прибрежных территориях ожидаются штормовые нагоны до 4,5 метров и осадки до 45 сантиметров.

«Милтон» прошёл недалеко от побережья мексиканского полуострова Юкатан. Сообщается о незначительных повреждениях.

Метеорологи опасаются, что ураган может стать одним из самых разрушительных за историю наблюдений.

Ранее президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отложили рабочую поездку в Германию и Анголу из-за урагана.