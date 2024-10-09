Около 6 млн человек эвакуируют во Флориде из-за урагана

США , Погода
119

Метеорологи опасаются, что ураган может стать одним из самых разрушительных за историю наблюдений

Фото: Gerardo Mora/Getty Images

Почти 6 млн человек получили приказ об эвакуации в 11 округах штата Флорида. В ближайшие часы ураган «Милтон» достигнет юго-западного побережья региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Явление сохраняет силу высшей, пятой, категории. Максимальная скорость ветра – 270 км/ч. На прибрежных территориях ожидаются штормовые нагоны до 4,5 метров и осадки до 45 сантиметров.

«Милтон» прошёл недалеко от побережья мексиканского полуострова Юкатан. Сообщается о незначительных повреждениях.

Метеорологи опасаются, что ураган может стать одним из самых разрушительных за историю наблюдений.

Ранее президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отложили рабочую поездку в Германию и Анголу из-за урагана.

 

#США #ураган #Флорида #Милтон

Популярное

Все
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Автомобиль за знания подарили преподавателю в Туркестанской области
Высшая школа расширит подготовку инженеров для атомной отрасли
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве
«Конечно, нужно строить!» – бывший оператор реакторной установки
Болеть надо уметь!
Сельских новоселов становится больше в Жамбылской области
Почти полвека отдал медицине
Жители села Лепсинск увековечили память воинов
Коммуникации со СМИ в условиях кризисов
Экспорт зерна: конкуренция на рынке обостряется
Казахстанские животноводы приняли участие в саммите во Франции
Климатические инициативы Астаны представили в Баку
Идет борьба с огнем
Подросткам – об экологической культуре
Стартовали чемпионаты по баскетболу среди мужских и женских команд
Астана принимает XXVII чемпионат Азии по настольному теннису
Осенью в армию призовут более 20 тыс. новобранцев
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Мажилис ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу пройдет в Астане
Кадры для атомной отрасли
Primus inter pares
Ждут туристов в Атырау
Без атомной генерации энергопереход не состоится
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип

Читайте также

Метель и гололед прогнозируют в Казахстане
Более пяти миллионов человек эвакуировались в США из-за ура…
Новый ураган «Милтон» приближается к Флориде
ООН: В странах Южной Европы высокий риск появления пустынны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]