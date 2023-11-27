Ураганы и штормы ослабеют в понедельник в Турции

Ураганы в Турции ослабеют в понедельник, угрозу объявили в 28 из 71 провинциях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Ураганы и штормы, как ожидается, покинут значительную часть территории Турции в понедельник, "желтый" уровень угрозы объявлен лишь в 28 провинциях из 81 - в основном на побережье Черного моря.

Предпоследний "оранжевый" уровень угрозы был объявлен турецкими властями на воскресенье в 47 провинциях из 81, "желтый" уровень был объявлен еще в 29 провинциях из-за неблагоприятных погодных условий.

Из-за урагана в Измире на западе Турции море вышло из берегов и подтопило несколько районов. Стихия не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах курорта вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез вышли из берегов каналы. По данным властей, за выходные два человека погибли, еще десять пострадали в результате обрушившейся на страну непогоды с ураганами и ливнями, спасены почти 200 человек.

В Стамбуле температура снизилась сразу на 10 градусов - до плюс 8, в ряде районов шли дожди. Осадков нет, синоптики считают, что угрозы жителям города нет.

Согласно прогнозу Генерального департамента метеорологии, в 28 провинциях Турции объявлен "желтый" уровень угрозы из-за ураганов и ливней, в ряде районов, в основном в горах, ожидается снегопад.

Так, сильный ливень ожидается в черноморских провинциях Гиресун и Трабзон, "очень мощный" ливень будет в провинциях Ризе и Артвин, а в горных районах перечисленных провинций на высотах от 800 метров над уровнем моря прогнозируют снег с дождем и снегопад. Ожидаются и гололед, наводнения, сход селей и другие последствия осадков.

Также синоптики предупредили о западном ветре, местами до 80 километров в час, в провинциях Дюздже, Зонгулдак, Бартын, Кастамону и Синоп на Черном море.

"Напоминаем о необходимости принять меры в связи с возможными отравлениями газом из-за утечки из печек, ветер может срывать крыши и вырывать деревья с корнем, возможны перебои с транспортом", - отметили метеорологи.

Также в зону опасности включены провинции Адана и Хатай на юге, а также почти весь восток страны из-за ливней и ураганов.