2,6 млн домов подключено к газу в РК

Уровень газификации повысился в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Число абонентов, подключенных к природному газу, в 2023 году увеличилось на 3,9%, составив 2,6 млн домашних хозяйств, что на 102 тыс. ед. больше по сравнению с 2022 годом.

В Алматы к газоснабжению подключены 453,9 тыс. домашних хозяйств, в Астане — 79,5 тыс., в Шымкенте — 245,8 тыс.

В то же время в областях Абай, Павлодар, СКО и Улытау подключение к природному газу отсутствует.

Протяженность уличной газовой сети выросла на 2,2% и на конец 2023 года составила 41,7 тыс. км, из которых 45,3% расположены в городской местности.