Почти 15 процентов составила годовая инфляция в Казахстане по итогам июня

Экономика
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Месячный уровень инфляции замедлился и составил 0,5%.

Фото: Kazpravda.kz

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан рассказали об инфляционных тенденциях в июне, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным бюро, в минувшем месяце месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,5% (в мае – 0,6%). Цены на непродовольственные товары повысились на 0,7%, платные услуги – на 0,6%, продовольственные товары – на 0,2%.

По непродовольственным товарам прирост цен в июне наблюдался на мебель и предметы домашнего обихода – 2,6%, чемоданы, дорожные сумки – на 1,4%, велосипеды – на 1,2%, товары личного пользования – на 1%.

Цены по сравнению с маем в июне повысились на строительные материалы на 0,8%, одежду и обувь, фармацевтическую продукцию – по 0,7%. Бензин АИ-95/96 подорожал на 1,1%, сжиженный газ в баллонах – на 0,7%.

Среди услуг повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта на 9,6%, организацию комплексного отдыха – на 8,8%, услуги санаториев – на 6%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 1,6%, общественного питания – на 1,4%, здравоохранения – на 0,9%.

Из продуктов питания цены на картофель выросли на 9,9%, виноград – на 4%, лимоны – на 3,9%, яблоки – на 3,1%.

Повышение цен отмечено на минеральную и питьевую воду, прохладительные напитки – по 2,4%, фруктовые и овощные соки – на 1,8%. Подешевели бананы на 10,6%, овощи свежие – на 8,8%, яйца – на 5,9%, масло подсолнечное – на 4,2%, крупа гречневая – на 4,1%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Северо-Казахстанской и Мангистауской областях – по 0,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,4 п.п.), самая низкая – в Актюбинской области. Индекс потребительских цен за месяц в Шымкенте составил 100%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в области Улытау - на 1,3%, непродовольственные – в Астане (1,3%), платные услуги – в Северо-Казахстанской области (на 1,4%).

В годовом исчислении инфляция в июне составила 14,6%. Цены на продовольственные товары за год повысились на 14,6%, непродовольственные товары – на 15,8%, платные услуги – на 13,3%.

По сравнению с июнем 2022 года канцелярские товары подорожали на 67,7%, огурцы – на 33,4%, мыло хозяйственное – на 42,1%, средство для мытья посуды –  на 41%, молоко концентрированное без сахара – на 42,9%,  рис – на 47,6%, лечение в дневном стационаре – на 40,8%, сахар-рафинад – на 32,2%.

Напротив, в годовом выражении подешевели капуста - на 13,8%, морковь – на 9,5%, картофель – на 9,1%, чеснок – на 5,4%, свекла – на 6,9%.


 Изменение цен на потребительские товары и услуги в процентах, прирост

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