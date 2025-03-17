Уровень Мирового океана стремительно растет

В NASA зафиксировали резкое повышение уровня Мирового океана в 2024 году

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Причиной назвали приток воды с суши из-за таяния ледников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

По данным американского космического агентства, темпы подъема уровня Мирового океана в 2024 году составили 0,59 сантиметра по сравнению с ожидаемым ростом в 0,43 сантиметра.

Специалисты отметили, что уровень океана продолжает расти, при этом скорость подъема увеличивается все сильнее: за последние 30 лет среднегодовой уровень вырос в два раза.