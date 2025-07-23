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По данным Комитета государственной инспекции труда Минтруда, на 1 июля 2025 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 584 работника, 77 из которых погибли. При этом производственный травматизм по итогам 6 месяцев года снизился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

По итогам полугодия уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,08.

Высокий уровень травматизма преимущественно сохраняется в промышленных регионах республики. Так, в Карагандинской области пострадал 61 человек, в Восточно-Казахстанской – 50, в Павлодарской – 44, в Атырауской – 40, в Актюбинской – 39 человек. Также в Алматы пострадал 51 человек.

«В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 18,1% и в строительной отрасли – 9,2%. Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились неудовлетворительная организация производства работ (34,6%); грубая неосторожность самого пострадавшего (32,9%); нарушение правил автодорожного движения (8,6%); нарушение правил безопасности и охраны труда (7,1%)», – сказано в информации.

По фактам нарушения требований охраны труда госинспекторами труда в правоохранительные органы направлено 439 материалов расследования несчастных случаев, по которым возбуждено 139 уголовных дел.