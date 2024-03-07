Ущерб на сотни миллионов

Безрадостной статистикой поделились в областном департаменте Агентства РК по противодействию коррупции. В 2023 году выявлено 36 фактов взяточничества, 25 фактов присвоения и растраты вверенного чужого имущества, шесть преступлений, связанных с мошенничеством. К уголовной ответственности привлечен 51 человек. Еще 10 дел в отношении представителей местной исполнительной власти сейчас на стадии досудебного расследования. По уголовным статьям осуждены семь руководителей областного и городского ранга.

Например, в сентябре 2023 года суд приговорил к ограничению свободы на четыре года с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО». Чиновник причинил государству ущерб на сумму почти 78 млн тенге, перечислив бюджетные средства за фактически невыполненные работы. В июле суд наказал годом лишения свободы заместителя руководителя облуправления культуры. Госслужащую уличили в злоупотреблении должностными полномочиями. В это же время был вынесен приговор в отношении заместителя акима Самарского района, подписавшего акт выполненных работ по строительству водопровода в селе Белое, хотя фактически подрядчик не выполнил необходимый объем. Ущерб составил 65 млн тенге. Зам­акима получил наказание в виде ограничения свободы на пять лет.

– Мы регулярно мониторим портал госзакупок, – рассказал руководитель областного Антикора Денис Шакенов. – В прошлом году благодаря нашей профилактической работе удалось предотвратить неэффективное использование больше двух миллиардов тенге. Эти средства были перенаправлены на иные нужды. Например, предприятие «Дарын», подведомственное отделу культуры, развития языков, физической культуры и спорта Уланского райо­на, пыталось через госзакупки приобрести легковой автомобиль стоимостью 16 миллионов тенге. Тогда как его минимальная стоимость составляла 6 миллионов. Лот был отозван.

Наиболее часто коррупционные правонарушения, по словам Дениса Шакенова, отмечаются в сфере образования и экологии. Кроме того, органы исполнительной власти повсеместно допускают практику подписания актов выполненных работ без фактического их завершения.