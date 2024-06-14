Ушел из жизни экс-министр здравоохранения Талапкали Измухамбетов

Фото: Минздрав

Ушел из жизни экс-министр здравоохранения, кандидат медицинских наук, заслуженный работник Республики Казахстан, отличник здравоохранения СССР, наставник многих поколений медицинских работников Талапкали Измухамбетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Профессиональную деятельность Талапкали Абишевич начинал врачом-хирургом, затем работал главным врачом Центральной районной больницы, заместителем заведующего и заведующим Восточно-Казахстанского и Алматинского облздравотделами. В 1987–1990 годы занимал пост министра здравоохранения Казахской ССР.

«В памяти медицинского сообщества, многочисленных студентов, коллег он останется светлой неординарной личностью, большим энтузиастом своего дела, который был автором ряда крупных инициатив по оздоровлению нации», - говорится в публикации.

В Минздраве добавили, что его бесценные труды, масштабные идеи будут служить во благо здоровья многих поколений казахстанцев.