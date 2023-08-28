Усилить позитивный импульс

Общество
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Раушан Утеулина

Участники прошедшего в Акмолинской области Республиканского слета молодежных ресурсных центров «Жастар академиясы» смогли задать вопросы министру информации и общественного развития Дархану Кыдырали.

фото Айбека Даньярова

В нынешнем году молодежным ресурсным центрам исполнилось 10 лет. Масштабный форум, инициированный Министерством информации и общественного развития, прошедший при поддержке акимата Акмолинской области, собрал в курортном Зерендинском районе более 100 представителей молодежных ресурсных центров со всей страны. При этом каждый регион постарался представить свои инновационные проекты, направленные на поддержку различных молодежных инициатив. С ними можно было ознакомиться на ярмарке Tool fair.

Диалоговая площадка «Әді­летті Қазақстан – Адал Азамат», состоявшаяся в рамках слета, приобрела особую значимость, поскольку в ней принял участие министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, чтобы поделиться новым, обсудить наиболее актуальные проблемы молодежи, выслушать их насущные вопросы и предложения, определить ближайшие перспективы для укрепления связи между регионами. Вместе с ним на форум прибыли председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, исполнительный секретарь партии «Amanat» Дау­лет Карибек.

Обращаясь к молодежи, Дархан Кыдырали напомнил о выступлении Главы государства на Национальном курултае в Туркестане. Президент тогда подчеркнул, что наша молодежь растет в свободной и независимой стране, достигает больших высот в науке, образовании, музыке, кино, спорте и других сферах, показывает миру уникальность нашего государства, наше мировосприятие и нашу самобытность. Молодежь по-современному возрождает национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего. Задача государства – сохранить и многократно усилить этот позитивный импульс.

– Как известно, вступил в силу Закон РК «О государственной молодежной политике», который продлил молодежный возраст до 35 лет. Сейчас число молодых людей в стране достигло шести миллионов человек. Принята Концепция государственной молодежной политики до 2029 года, целью которой является реализация комплекса из семи направлений и 80 мероприятий. В Мажилисе Парламента и маслихатах введена 30-процентная квота для молодежи, женщин и людей с ограниченными возможностями, а 20-процентную квоту для молодежи планируется ввести в общественных советах всех уровней. Все это забота государства о молодежи, – отметил глава ведомства. – В этом году проведены выборы в маслихаты, на которых избраны 3 420 депутатов, в том числе 578 – в возрасте 25–35 лет. Работают 258 общественных советов, 349 ее членов – молодые люди.

По словам спикера, вопросы, связанные с молодежью, должны обсуждаться открыто, потому что иначе не будет развития и обновления. Он привел такие факты: согласно национальному докладу, который ежегодно готовит Научно-исследовательский центр «Жастар», сегодня 40% молодежи не читают книги, а 42% нашей молодежи не признают лидеров общественного мнения, 72% проводят основное время в Интернете.

Более того, уже несколько лет Казахстан в числе лидеров по уровню суицида среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет. По официальным данным, количество правонарушений среди молодежи составляет более 22,6 тыс., в том числе 1,5 тыс. правонарушений зарегистрировано среди несовершеннолетних. Из-за широкого распространения в социальной сети негативного контента в министерстве рассматривают вопрос о его ограничении.

Статистика такова, что на 1 августа 2023 года в Казахстане 108,8 тыс. человек находятся на контроле по поводу употребления психоактивных веществ. Из них 90,6 тыс. страдают алкогольной зависимостью, 18,2 тыс. – наркозависимые. Более 50% из этого числа – молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

По данным Первого кредитного бюро, на 1 августа текущего года имеют невыплаченные ­кредиты 7,5 млн казахстанцев, что ­составляет 77% от экономически активного населения страны. Более 50% заемщиков – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. При этом желающих заняться бизнесом среди них не так много.

В рамках созданной совместно с Министерством труда и социальной защиты населения «Цифровой карты семьи» выявлено более 300 тыс. молодых людей категории NEET. Начата работа по трудоустройству безработной и экономически неактивной категории.

Было отмечено, что все вышеуказанные проблемы требуют работы с молодежью в ином формате. Сегодня уже создаются новые социальные лифты. С 1 сентября с целью привлечения способной молодежи в систему государственного управления стартует отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. По его итогам 50 кандидатов примут в резерв. Кроме того, рассматривается возможность повышения заработной платы более чем 3 000 специалистов по работе с молодежью в 232 молодежных ресурсных центрах по всей стране.

Для молодежи планируют создать Единую интерактивную информационно-цифровую платформу, содержащую конкретные алгоритмы участия в государственных программах и проектах.

– Ведется работа по транс­формации Научно-исследовательского центра «Жастар» в Республиканско-­методический научно-исследовательский центр, занимающийся исследованиями всей молодежной сферы, включая изучение региональных проблем. В последние годы в стране развивается креативная индустрия. Глава государства также отметил, что ей следует уделять пристальное внимание. Поэтому впервые в этом году к государственной молодежной премии «Дарын» добавлена номинация «Креативная деятельность». Уверен, сегодняшняя встреча окажется весьма продуктивной и станет традиционной, – сказал в завершение Дархан Кыдырали.

В тот же день Дархан Кыдыра­ли встретился в Кокшетау с ветеранами СМИ, многих из которых знает лично. Выслушал каждого, ответил на вопросы.

Затем министр ознакомился с работой центральной мечети города Кокшетау «Науан Хазрет», посетил Дворец общественного согласия, где встретился с руководителями этнокультурных центров.

#молодежь #платформа #Жастар академиясы #слёт

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