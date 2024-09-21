Принцип «слышащего государства»

Общество
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Вынесенный на всенародное голосование вопрос строительства АЭС имеет для страны судьбоносное значение

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент АО «ТаразЭнергоЦентр» Жумабек Булекбаев считает, что Казахстан остро нуждается в строительстве новых электростанций, поскольку это решит проблему энергодефицита и откроет широкие возможности для дальнейшего укрепления экономики республики.

По мнению таразского энергетика, инициативы Главы государства, озвученные в Пос­лании народу страны «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», своевременны и актуальны. Особенно в том, что касается вопросов отечест­венной энергетики.

В условиях нарастающего энергодефицита, который уже сегодня начинает влиять на экономику и повседневную жизнь граждан, Казахстан как никогда нуждается в надежных, эффективных и экологически чистых источниках энергии.

– Энергетическая стабильность – основа экономической безопасности и благосостояния нашей страны. С учетом роста потребления электро­энергии в Казахстане и увеличения нагрузки на существую­щие энергоисточники нам, очевидно, необходимо искать новые решения и внедрять инновационные подходы. И эти подходы должны удовлетворять потребности экономики, обеспечивать стабильное и долговременное энергоснабжение, – считает специалист.

Сегодня атомная энергетика является неотъемлемой частью энергетического баланса многих стран мира с успешной экономикой. В Послании Глава государства обратил на это внимание: в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 атомных электростанций, обеспечивающих миллиарды людей энергией, которая вырабатывается с минимальным воздействием на окружающую среду.

– Мы должны думать о будущем нашей страны, принимая во внимание долгосрочные национальные интересы и особенности Казахстана. Именно поэтому решение о строительстве АЭС, учитывая масштабы и значимость проекта, должно опираться на широкое общественное обсуждение, быть основательно обдуманным, взвешенным, ответственным. Поддерживаю решение Президента о том, что точку в этом вопросе должны поставить сами граждане Казахстана на республиканском референдуме, – говорит руководитель АО «ТаразЭнергоЦентр». Предстоящий референдум станет проявлением широкого общенационального диалога, ярким примером реализации концепции «слышащего государства», внесет вклад в формирование новой общественно-политической культуры, где голос каждого имеет значение.

#казахстан #АЭС #атомная энергетика #атом

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