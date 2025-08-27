Программа запущена в рамках стратегического партнерства Министерства культуры и информации и Союза писателей Казахстана. Как сообщает пресс-служба МКИ, проект проводится во второй раз и направлен на повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, продвижение творчества современных авторов, сохранение, изучение и популяризацию казахстанского культурного наследия, а также повышение эффективности архивного дела.

В этом году участие в программе принимают 20 молодых писателей из разных регионов страны. В течение десяти дней они будут развивать свои творческие навыки под руководством отечественных и зарубежных литераторов и литературоведов, которые поделятся с начинающими авторами своим профессиональным опытом. Наиболее успешные участники курсов смогут вступить в Союз писателей Казахстана и принять участие в конкурсе «Литературная панорама». По словам заместителя председателя правления Союза писателей Казахстана Галыма Калибекулы, участники конкурса свободны в выборе тем и жанров, а лучшие авторы получат гонорар в 4 млн тенге.

К работе школы привлечены и представители научно-исследовательских институтов. Так, ученые Института философии, политологии и религиоведения провели несколько лекций, посвященных вопросам духовности, социокультурной трансформации и государственной политики в религиозной сфере. Лекторы отметили, что взаимодействие искусства и науки открывает перед обществом широкие горизонты духовного развития.