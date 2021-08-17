Заслушав доклад главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова, вице-премьер отметил, что занятость инфекционных коек по стране составляет 55%, реанимационных – 47%. Вместе с тем Ералы Тугжанов счел необходимым подчеркнуть, что в ряде городов и регионов (Нур-Султане, Шымкенте, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях) ведется недостаточно активная работа по охвату населения вакцинацией. Также было подчеркнуто, что в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях до сих пор не организована вакцинация сельского населения путем подворового обхода.

В связи с этим заместитель Премьер-министра поручил принять меры по исправлению выявленных недочетов. Кроме того, как сообщила пресс-служба главы Правительства, государственным органам поручено разработать План оперативных действий по противодействию COVID-19 на 2021–2022 годы, а также утвердить алгоритм действий мониторинговых групп по выявлению невакцинированных работников в сфере услуг.