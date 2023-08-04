Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане

Тушь для ресниц, блеск для губ и зубную пасту больше нельзя перевозить в ручной кладе на борту самолета.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК утвердило обновленный список предметов, запрещенных к перевозке в салоне самолета или в багажном отделении, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Так, к веществам и предметам, запрещенных к перевозке в ручной клади теперь также относятся жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях, вместимостью более 100 миллилитров, в том числе:
- вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты;
- пищевые продукты в соусах или с содержанием большого количества жидкости;
- кремы, лосьоны, косметические средства и масла;
- духи;
- спреи;
- гели, включая гели для волос и душа;
- содержимое емкостей, находящихся под давлением, включая пену для бритья, другие виды пен, дезодоранты;
- пасты, в том числе и зубная паста;
- смеси жидкостей с твердыми веществами;
- тушь для ресниц;
- блеск для губ.
«Исключение по перевозке имеют лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, а также жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна», – указано в документе.
К опасным веществам и предметам, запрещенным к перевозке в багаже, согласно новому списку, относятся:
- электронные сигареты,
- электронные тонкие сигары,
- электронные сигары,
- электронные трубки,
- персональные испарители,
- электронные системы подачи никотина.
Отмечается, что содержание лития в батареях не должно превышать 2 грамм, а удельная мощность литий-ионных батарей – 100 ватт-часов.
Указано также, что разрешается провозить не более двух отдельно защищенных запасных батарей на одно лицо. «Для перевозки портативных электронных устройств, содержащих литийионные батареи, и запасных литий-ионных батарей с удельной мощностью в ваттчасах в 100 ватт-часов, но не превышающей 160 ватт-часов, по согласованию с эксплуатантом», – поясняется в документе.