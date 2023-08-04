Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане

Тушь для ресниц, блеск для губ и зубную пасту больше нельзя перевозить в ручной кладе на борту самолета.

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК утвердило обновленный список предметов, запрещенных к перевозке в салоне самолета или в багажном отделении, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, к веществам и предметам, запрещенных к перевозке в ручной клади теперь также относятся жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях, вместимостью более 100 миллилитров, в том числе:

вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты;

пищевые продукты в соусах или с содержанием большого количества жидкости;

кремы, лосьоны, косметические средства и масла;

духи;

спреи;

гели, включая гели для волос и душа;

содержимое емкостей, находящихся под давлением, включая пену для бритья, другие виды пен, дезодоранты;

пасты, в том числе и зубная паста;

смеси жидкостей с твердыми веществами;

тушь для ресниц;

блеск для губ.

«Исключение по перевозке имеют лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, а также жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна», – указано в документе.

К опасным веществам и предметам, запрещенным к перевозке в багаже, согласно новому списку, относятся:

электронные сигареты,

электронные тонкие сигары,

электронные сигары,

электронные трубки,

персональные испарители,

электронные системы подачи никотина.

Отмечается, что содержание лития в батареях не должно превышать 2 грамм, а удельная мощность литий-ионных батарей – 100 ватт-часов.

Указано также, что разрешается провозить не более двух отдельно защищенных запасных батарей на одно лицо. «Для перевозки портативных электронных устройств, содержащих литийионные батареи, и запасных литий-ионных батарей с удельной мощностью в ваттчасах в 100 ватт-часов, но не превышающей 160 ватт-часов, по согласованию с эксплуатантом», – поясняется в документе.