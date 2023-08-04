Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане

Общество
135
Кунапия Гульмира
корреспондент

Тушь для ресниц, блеск для губ и зубную пасту больше нельзя перевозить в ручной кладе на борту самолета. 

Фото: Kazpravda.kz

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК утвердило обновленный список предметов, запрещенных к перевозке в салоне самолета или в багажном отделении, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, к веществам и предметам, запрещенных к перевозке в ручной клади теперь также относятся жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях, вместимостью более 100 миллилитров, в том числе:

  • вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты;
  • пищевые продукты в соусах или с содержанием большого количества жидкости;
  • кремы, лосьоны, косметические средства и масла;
  • духи;
  • спреи;
  • гели, включая гели для волос и душа;
  • содержимое емкостей, находящихся под давлением, включая пену для бритья, другие виды пен, дезодоранты;
  • пасты, в том числе и зубная паста;
  • смеси жидкостей с твердыми веществами;
  • тушь для ресниц;
  • блеск для губ.

«Исключение по перевозке имеют лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, а также жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна», – указано в документе.

К опасным веществам и предметам, запрещенным к перевозке в багаже, согласно новому списку, относятся:

  • электронные сигареты,
  • электронные тонкие сигары,
  • электронные сигары,
  • электронные трубки,
  • персональные испарители,
  • электронные системы подачи никотина.

Отмечается, что содержание лития в батареях не должно превышать 2 грамм, а удельная мощность литий-ионных батарей – 100 ватт-часов.

Указано также, что разрешается провозить не более двух отдельно защищенных запасных батарей на одно лицо. «Для перевозки портативных электронных устройств, содержащих литийионные батареи, и запасных литий-ионных батарей с удельной мощностью в ваттчасах в 100 ватт-часов, но не превышающей 160 ватт-часов, по согласованию с эксплуатантом», – поясняется в документе.

#МИИР #самолет #багаж #запрещенные к перевозке вещи #ручная кладсь

Популярное

Все
Жители алматинского микрорайона «Акжар» празднуют долгожданную подачу питьевой воды
Песню для клипа, посвященного работе пожарных, сотрудник ДЧС Северо-Казахстанской области Марина Самойленко сочинила сама, перевела на казахский и спела на двух языках
Обучившиеся за рубежом казахстанцы могут быть полезны своей стране, даже находясь за ее пределами
Сборная Казахстана по велоспорту назвала состав на чемпионат мира
В Астане определились победители Международного конкурса по разработке формы для будущих участников Олимпийских игр по брейкингу и скейтбордингу
Казахстанские биотехнологи научились распознавать штаммы зоонозных и особо опасных инфекций (ООИ) по их географии – местные они, завозные или же это биооружие
Путь к языку Абая
Больше всего расходов перед учебным годом предстоит родителям первоклассников. А вот сборы к школе учеников 9–11-х классов обойдутся дешевле всего
Два экс-сотрудника городского департамента образования наказаны штрафами за коррупционные преступления
В Казахстане в текущем году планируется открыть 146 школ, что обеспечит 130 тыс. ученических мест
Вознаграждение инспектору обернулось стократным штрафом для жительницы Мангистау
"Нецензурных высказываний не было" – акиму Щучинска пришлось объясняться с горожанами после прямого эфира
Ужесточить ответственность за кражу невест планируют в Казахстане
Погрузчик сломал ногу рабочему в Акмолинской области
Сеньоры нашего двора
Уметь чувствовать время
И смех, и слезы, и любовь...
Площадь пожара в горах Жамбылской области достигла 300 га
Все для родного народа
В экипаже только девушки
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
Мужчину насмерть завалило землей в траншее в Акмолинской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
На полях Жамбылской области началась уборочная страда
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Еще 11,5 тысячи электромобилей на льготной основе могут ввезти в страну казахстанцы
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Двое казахстанцев вернулись из Таиланда с лихорадкой денге
Мошенническую схему с "обналичиванием" кредитов выявили в ВКО
Трое в масках напали на пункт приема металла в Актобе (видео)
Руководство управления образования города Шымкента заявило, что успешно решило вопрос ликвидации обучения в три смены
Двое водителей скончались на трассе в Костанайской области
В Семее постоянные жители дачных массивов требуют придания им статуса городских поселков
Директора филиала госкорпорации "Правительство для граждан" задержали по подозрению в коррупции
Бензина хватит на 18 дней: о ситуации с поставками рассказали в Минэнерго
Житель Уральска выращивал коноплю у себя в квартире
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет

Читайте также

Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Свидетель кражи помешал вору сбежать с пожертвованиями граж…
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
КНБ задержал очередного сотрудника госкорпорации "Правитель…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]