Утвержден состав совета по инклюзии при Сенате

Парламент
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На заседании Бюро Сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты рассмотрели вопрос о создании Совета по инклюзии, утвердили его состав и определили повестку заседания Сената, которое состоится 26 октября.

Фото: Н.Байбулин

На предстоящем заседании палаты депутаты рассмотрят Законы «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче» и «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам».

В соответствии с нормами законов страны будут оказывать взаимную правовую помощь в сфере уголовных правонарушений. В частности, в договорах подробно регламентированы вопросы взаимодействия компетентных органов двух государств по вопросам выдачи лиц, отсрочки или выдачи лиц на время, обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче.

В ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос об образовании Совета по инклюзии при Сенате и утвердили его состав.

«Создание безбарьерной среды и социальная защита граждан с инвалидностью – одна из приоритетных задач государства. Деятельность Совета направлена на содействие формированию полноценной инклюзивной среды в Казахстане. При этом к деятельности этой площадки мы также будем привлекать и других экспертов и общественников. Надеемся, Совет обеспечит защиту интересов людей с особыми потребностями. Сенат продолжит активную работу со всеми заинтересованными сторонами в этом направлении», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к сенаторам.

В состав Совета, помимо депутатов Сената, вошли представители экспертного сообщества, общественных организаций, а также заинтересованных государственных органов. Напомним, что впервые инициатива о создании Совета по инклюзии была озвучена в Сенате в сентябре этого года.

Обсудили участники заседания Бюро и ход подготовки к предстоящему Правительственному часу на тему «Основные подходы и концептуальные вопросы налоговой политики и модернизации налогового администрирования в новом Налоговом кодексе в рамках реализации послания президента Республики Казахстан народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана».

Как отметил спикер палаты, особое внимание главы государства Касым-Жомарта Токаева в послании народу было обращено на вопросы налогообложения. В этой связи, одной из ключевых задач, которая стоит перед парламентом, является разработка Налогового кодекса.

Кроме того, депутаты распределили между постоянными комитетами Сената законы, поступившие из Мажилиса.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев

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