Утверждены тарифы за проезд по БАКАД

Общество
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Установлена предверительная стоимость проезда по Большой Алматинской кольцевой автодороге, передает Кazpravda.kz
Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на сайте Открытых НПА. 

Фото: eabr.org

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовало предполагаемые тарифы на проезд по Большой Алматинской кольцевой автодороге. 

Отметим, что оплачивать проезд по БАКАД можно будет как разово, так и посредством абонентской платы. 

Сумма оплаты за единоразовый проезд: 

  • легковые автомобили – 0,07 МРП;
  • автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,12 МРП;
  • автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 0,22 МРП;
  • автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 0,36 МРП;
  • грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 0,43 МРП; 
  • грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,72 МРП.

Кроме того, для автотранспортных средств, зарегистрированных в Карасайском, Илийском, Талгарском районах Алматинской области, можно будет оформлять абонентскую плату, размер которой устанавливается в зависимости от типа автотранспортного средства и грузоподъемности.

Абонентская плата за месяц:
•    легковые автомобили – 0,5 МРП;.
•    автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 2,5 МРП;
•    автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 4 МРП;
•    автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 5 МРП;
•    грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 6,5 МРП;
•    грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 8,5 МРП.

Абонентская плата за год:
•    легковые автомобили – 10 МРП;
•    автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 30 МРП;
•    автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 50 МРП;
•    автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 60 МРП;
•    грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 80 МРП;
•    грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 100 МРП.
Размер МРП на 2023 год в Казахстане составляет 3450 тенге.

#цены #Алматы #трасса #дорога

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