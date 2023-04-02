Утверждены тарифы за проезд по БАКАД

Установлена предверительная стоимость проезда по Большой Алматинской кольцевой автодороге, передает Кazpravda.kz.
Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на сайте Открытых НПА.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовало предполагаемые тарифы на проезд по Большой Алматинской кольцевой автодороге.
Отметим, что оплачивать проезд по БАКАД можно будет как разово, так и посредством абонентской платы.
Сумма оплаты за единоразовый проезд:
- легковые автомобили – 0,07 МРП;
- автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,12 МРП;
- автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 0,22 МРП;
- автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 0,36 МРП;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 0,43 МРП;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,72 МРП.
Кроме того, для автотранспортных средств, зарегистрированных в Карасайском, Илийском, Талгарском районах Алматинской области, можно будет оформлять абонентскую плату, размер которой устанавливается в зависимости от типа автотранспортного средства и грузоподъемности.
Абонентская плата за месяц:
• легковые автомобили – 0,5 МРП;.
• автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 2,5 МРП;
• автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 4 МРП;
• автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 5 МРП;
• грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 6,5 МРП;
• грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 8,5 МРП.
Абонентская плата за год:
• легковые автомобили – 10 МРП;
• автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 30 МРП;
• автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 50 МРП;
• автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 60 МРП;
• грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 80 МРП;
• грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 100 МРП.
Размер МРП на 2023 год в Казахстане составляет 3450 тенге.