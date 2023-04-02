Утверждены тарифы за проезд по БАКАД

Установлена предверительная стоимость проезда по Большой Алматинской кольцевой автодороге, передает Кazpravda.kz . Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на сайте Открытых НПА.

Фото: eabr.org

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовало предполагаемые тарифы на проезд по Большой Алматинской кольцевой автодороге.

Отметим, что оплачивать проезд по БАКАД можно будет как разово, так и посредством абонентской платы.

Сумма оплаты за единоразовый проезд:

легковые автомобили – 0,07 МРП;

автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,12 МРП;

автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 0,22 МРП;

автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 0,36 МРП;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 0,43 МРП;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,72 МРП.

Кроме того, для автотранспортных средств, зарегистрированных в Карасайском, Илийском, Талгарском районах Алматинской области, можно будет оформлять абонентскую плату, размер которой устанавливается в зависимости от типа автотранспортного средства и грузоподъемности.

Абонентская плата за месяц:

• легковые автомобили – 0,5 МРП;.

• автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 2,5 МРП;

• автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 4 МРП;

• автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 5 МРП;

• грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 6,5 МРП;

• грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 8,5 МРП.

Абонентская плата за год:

• легковые автомобили – 10 МРП;

• автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 30 МРП;

• автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 50 МРП;

• автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 60 МРП;

• грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 80 МРП;

• грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 100 МРП.

Размер МРП на 2023 год в Казахстане составляет 3450 тенге.