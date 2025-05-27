Уйдет полвека на очистку Экология 27 мая 2025 г. 5:00 3 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Промышленная зона Кентау объявлена территорией чрезвычайной экологической ситуации фото автора Опасное наследие Срок в 50 лет займет экологическая реабилитация бывшей промышленной территории севернее города Кентау, официально признанной зоной чрезвычайной экологической ситуации (ЧЭС). 900 гектаров будут находиться под особым режимом до 2075 года. Столь долгосрочный характер действия ЧЭС уже сам по себе указывает на глубину и масштаб экологических проблем, связанных с бывшими промышленными объектами населенного пункта. Промзона, где когда-то кипела жизнь и добывалась урановая руда, сегодня один из самых токсичных участков на экологической карте Казахстана. Здесь с 1943 года велась активная работа на месторождении Миргалимсай, а сейчас ликвидируются следы былой индустриальной мощи, в том числе радиоактивные отходы, зараженные грунты и опасные хвостохранилища. Сердце «экологической раны» – Баялдырское хвостохранилище, занимающее более 100 гектаров. Здесь находится около 150 млн тонн отходов, содержащих десятки токсичных реагентов, включая радиоактивные элементы. После закрытия рудника объект остался без надзора, а токсичная пыль годами разлеталась по окрестностям. Радиоактивные отходы со временем засыпали слоем грунта, так и не найдя средств для их переработки и утилизации. Строить нельзя, лечить – тоже Неудивительно, что признание этой территории зоной чрезвычайной экологической ситуации автоматически предполагает запрет на возведение новых и расширение действующих предприятий. Исключены также строительство и деятельность объектов, представляющих повышенную экологическую опасность, включая промышленное производство, складские объекты, которые могут усугубить загрязнение. Ограничения касаются и любой другой деятельности, которая потенциально может повлечь за собой экологические риски. – Жилой застройки в промзоне нет, но риски огромны, – поясняет заместитель акима Кентау Галымжан Тулепов. – Поэтому введен специальный режим: контроль над передвижением людей и техники, ограничение доступа. Цель – свести к минимуму контакт с загрязненной средой и предотвратить распространение вредных веществ. Несмотря на это, в зоне продолжают работать несколько цехов, в том числе насосная станция и городской водозабор. Вопрос о прекращении их деятельности пока не стоит... Само собой, по соседству недопустимо функционирование объектов курортного и оздоровительного назначения. Эксперты считают, что принятие подобных мер позволит минимизировать риски для окружающей среды и здоровья людей, а также создать условия для проведения работ по реабилитации и восстановлению экосистемы. – Это не просто временная мера – это стратегия на десятилетия, – подчеркивает Галымжан Тулепов. – Экосистеме требуется долгий и непростой путь восстановления. Исследования, которые все изменили Путь к признанию местной промышленной зоны проблемной территорией был долгим. Сигналы о серьезных экологических проблемах поступали от жителей еще десятилетиями ранее. Однако лишь в 2019–2020 годах было проведено полномасштабное комплексное исследование, профинансированное из госбюджета. На протяжении двух лет Алматинское специализированное предприятие проводило исследования по целому ряду параметров, включая состояние атмосферного воздуха, почвы, качество питьевой воды, радиационную обстановку. По его результатам получены соответствующие заключения экспертизы министерств образования и науки, здравоохранения, экологии и природных ресурсов. В итоге по совокупности полученных данных рекомендовано признать территории города Кентау, в том числе Бургем, и прилегающих к нему населенных пунктов – сел Ачисай, Хантаги, Баялдыр, Карнак, Кушата и Шаштобе зоной экологического предкризисного состояния, а прилегающую к Кентау с севера промзону – зоной чрезвычайной экологической ситуации. Специалисты изучили качество атмосферного воздуха, состояние питьевой воды, уровень загрязнения почв, радиационное состояние. Отдельным направлением стало исследование деградации наземных экосистем, растительности и животного мира. Понадобилось и проведение углубленного медицинского осмотра выборочных групп местного населения, чтобы, к примеру, определить уровень накопления тяжелых металлов в организмах детей и оценить существующие риски для здоровья кентаусцев. Чтобы ответить только на один вопрос (чем дышат горожане?), проведено более 24 тыс. замеров атмосферного воздуха. Результаты оказались шокирующими. Превышения по свинцу, диоксиду серы и другим веществам фиксировались практически повсеместно. У детей обнаружены следы тяжелых металлов в организме. Анализ показал рост врожденных пороков и увеличение числа онкозаболеваний. На основе этих данных была дана четкая экспертная оценка: территория севернее Кентау – это зона чрезвычайной экологической ситуации, прилегающие населенные пункты – зона предкризисного состояния. Историческая несправедливость исправлена? Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но местные активисты не скрывают: признание пришло с опозданием. Все дело в том, что еще в 1990-м, когда признавали Арал зоной экологического бедствия, Кентау почему-то обошли стороной. Хотя город находится ближе к Аралу, чем Шардара и Арыс. – Конечно, хорошо, что голос кентаусцев все-таки услышали, провели комплексное обследование и признали наличие серьезных экологических проблем, – делится мнением жительница Кентау Жанна Алимбаева. – Теперь важно, чтобы за признанием последовали конкретные действия. Хочется верить, что профильные государственные органы оперативно отреагируют, возможно, даже привлекут международных консультантов и экологические организации, которые помогут запланировать восстановительные мероприятия. Жанна и тысячи других кентаусцев надеются, что это решение станет отправной точкой для возрождения города, и тогда Кентау снова сможет стать «жемчужиной у подножия Каратау». #экология #Кентау