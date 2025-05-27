Опасное наследие

Срок в 50 лет займет экологическая реабилитация бывшей промышленной территории севернее города Кентау, офи­циально признанной зоной чрезвычайной экологической ситуации (ЧЭС). 900 гектаров будут находиться под особым режимом до 2075 года. Столь долгосрочный характер действия ЧЭС уже сам по себе указывает на глубину и масштаб экологических проблем, связанных с бывшими промышленными объектами населенного пункта.

Промзона, где когда-то кипела жизнь и добывалась урановая руда, сегодня один из самых токсичных участков на экологической карте Казахстана. Здесь с 1943 года велась активная работа на месторождении Миргалимсай, а сейчас ликвидируются следы былой индустриальной мощи, в том числе радиоактивные отходы, зараженные грунты и опасные хвостохранилища.

Сердце «экологической раны» – Баялдырское хвосто­хранилище, занимающее более 100 гектаров. Здесь находится около 150 млн тонн отходов, содержащих десятки токсичных реагентов, включая радиоактивные элементы. После закрытия рудника объект остался без надзора, а токсичная пыль годами разлеталась по окрестностям.

Радиоактивные отходы со временем засыпали слоем грунта, так и не найдя средств для их переработки и утилизации.

Строить нельзя,

лечить – тоже

Неудивительно, что признание этой территории зоной чрезвычайной экологической ситуации автоматически предполагает запрет на возведение новых и расширение действую­щих предприятий. Исключены также строительство и деятельность объектов, представляющих повышенную экологическую опас­ность, включая промышленное производство, складские объекты, которые могут усугубить загрязнение. Ограничения касаются и любой другой деятельности, которая потенциально может повлечь за собой экологические риски.

– Жилой застройки в промзоне нет, но риски огромны, – пояс­няет заместитель акима Кентау Галымжан Тулепов. – Поэтому введен специальный режим: контроль над передвижением людей и техники, ограничение доступа. Цель – свести к минимуму контакт с загрязненной средой и предотвратить распространение вредных веществ. Несмотря на это, в зоне продолжают работать несколько цехов, в том числе насосная станция и городской водозабор. Вопрос о прекращении их деятельности пока не стоит...

Само собой, по соседству недопустимо функционирование объектов курортного и оздоровительного назначения. Эксперты считают, что принятие подобных мер позволит минимизировать риски для окружающей среды и здоровья людей, а также создать условия для проведения работ по реабилитации и восстановлению экосистемы.

– Это не просто временная мера – это стратегия на десятилетия, – подчеркивает Галымжан Тулепов. – Экосистеме требуется долгий и непростой путь восстановления.

Исследования,

которые все изменили

Путь к признанию местной промышленной зоны проблемной территорией был долгим. Сигналы о серьезных экологических проблемах поступали от жителей еще десятилетиями ранее. Однако лишь в 2019–2020 годах было проведено полномасштабное комплексное исследование, профинансированное из госбюджета.

На протяжении двух лет Алматинское специализированное предприятие проводило исследования по целому ряду параметров, включая состояние атмо­сферного воздуха, почвы, качество питьевой воды, радиа­ционную обстановку. По его результатам получены соответствующие заключения экспертизы министерств образования и нау­ки, здравоохранения, экологии и природных ресурсов. В итоге по совокупности полученных данных рекомендовано признать территории города Кентау, в том числе Бургем, и прилегающих к нему населенных пунктов – сел Ачисай, Хантаги, Баялдыр, Карнак, Кушата и Шаштобе зоной экологического предкризисного состояния, а прилегающую к Кентау с севера промзону – зоной чрезвычайной экологичес­кой ситуации.

Специалисты изучили качест­во атмосферного воздуха, состоя­ние питьевой воды, уровень загрязнения почв, радиационное состояние. Отдельным направлением стало исследование деградации наземных экосистем, растительности и животного мира.

Понадобилось и проведение углубленного медицинского осмотра выборочных групп местного населения, чтобы, к примеру, определить уровень накопления тяжелых металлов в организмах детей и оценить существующие риски для здоровья кентаусцев.

Чтобы ответить только на один вопрос (чем дышат горожане?), проведено более 24 тыс. замеров атмосферного воздуха. Результаты оказались шокирующими. Превышения по свинцу, диоксиду серы и другим веществам фиксировались практически повсеместно. У детей обнаружены следы тяжелых металлов в организме. Анализ показал рост врож­денных пороков и увеличение числа онкозаболеваний.

На основе этих данных была дана четкая экспертная оценка: территория севернее Кентау – это зона чрезвычайной экологической ситуации, прилегающие населенные пункты – зона предкризисного состояния.

Историческая несправедливость исправлена?

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но местные активисты не скрывают: признание пришло с опозданием. Все дело в том, что еще в 1990-м, когда признавали Арал зоной экологического бедствия, Кентау почему-то обошли стороной. Хотя город находится ближе к Аралу, чем Шардара и Арыс.

– Конечно, хорошо, что голос кентаусцев все-таки услышали, провели комплексное обследование и признали наличие серьезных экологических проблем, – делится мнением жительница Кентау Жанна Алимбаева. – Теперь важно, чтобы за признанием последовали конкретные действия. Хочется верить, что профильные государственные органы оперативно отреагируют, возможно, даже привлекут международных консультантов и экологические организации, которые помогут запланировать восстановительные мероприятия.

Жанна и тысячи других кен­таусцев надеются, что это решение станет отправной точкой для возрождения города, и тогда Кентау снова сможет стать «жемчужиной у подножия Каратау».