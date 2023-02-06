Уйти в себя по-японски

Местом подобного уединения стала выставка «В поисках божественного: искусство Японии», организованная в Национальном музее РК в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Японией.

Особенности японской культуры, философии, даже национальной кухни притягивают внимание, как магнит. Выставка состоялась при поддержке посольства Японии в Республике Казахстан и Ассоциации выпускников JICA (ассоциация помогает развитию дружеских отношений и контактов между странами-участницами и Японией). И можно не сомневаться, что экспозиция передает дух Страны восходящего солнца.

На вернисаже присутствовали послы четырех стран, тем самым давая понять важность подобных мероприятий. Схожесть культур казахов и японцев в своей речи отметил заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш. Временный поверенный в делах посольства Японии в Казахстане Томохиро Каната поблагодарил всех причастных к проекту и поддержал мысль, что культура – то, что объединяет страны и народы.

Отключиться от внешней суеты и просто наслаждаться увиденным призвала всех основатель студии «Pepelsneg» Лейла Сарсембаева:

– Экспозиция не продумывалась заранее, никем не заказана, эти экспонаты – подарок Казахстану. Надеюсь, что выставка поможет в вашем духовном пути, а изящные японские предметы погрузят в состояние созерцания. Есть много различных методов поиска счас­тья: медитации, путешествия, вкусная еда… Но находиться в тишине и смотреть на что-то прекрасное долгое время – это особые ворота в особенный мир.