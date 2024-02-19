Известная узбекская пианистка Мадина Файзиева выступит с концертом в Астане

20 февраля заслуженная артистка Узбекистана Мадина Файзиева выступит в театре «Астана Опера» с концертом, посвященным 150-летнему юбилею композитора-классика Сергея Рахманинова, передает Kazpravda.kz
Как сообщает Минкультуры, в вечере вокальной музыки «Свидание с романсом» гостья выступит вместе с заслуженными деятелями Казахстана - ведущей солисткой «Астана Опера» Бибигуль Жанузак и баритоном Азаматом Желтыргузовым.
Мадина Файзиева – одна из ярких пианисток Узбекистана ведет активную концертную деятельность на ведущих мировых сценах.
Творчество артистки отмечено победами в международных конкурсах в Италии и Германии, премией «Тасанно» за воспитание пианистов, медалью «Отличник народного образования» и премией «Музыкант года».
- Я наслышана о славе театра «Астана Опера» и его выдающихся солистах. Вокальное искусство Казахстана известно всему миру именно благодаря казахстанским певцам, обладающим яркими мощными голосами с богатейшими тембрами, - поделилась пианистка.