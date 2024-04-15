В аэропорту Актобе появился свой Хатико

Пёс палевого окраса не уходит, сидит у дверей и, словно, ждёт кого-то. Сотрудники прозвали его Хатико.

«Собака добрая, ласковая ко всем. Мы его покормили, место для ночлега организовали. Но жалко его. Явно же домашний. Может быть, кто-то узнает своего четвероногого друга? Или знает, откуда он, что случилось с владельцами. Будем рады, если собака вернется домой», - рассказал председатель правления аэропорта Дастан Малиев.